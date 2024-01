“L’assessora Federica Del Conte ha dato chiarimenti sulla manutenzione straordinaria del cavalcavia di Porto Fuori, in seguito alla richiesta del consigliere PD Gianmarco Buzzi.

La S.S. 67 Tosco Romagnola, nel tratto da Classe al porto, è parte del sistema tangenziale esterno al centro abitato di Ravenna che costituisce il principale collegamento tra il porto e gli altri nodi interni ed esterni alla regione. Il tratto da Classe al porto della S.S. 67 Tosco Romagnola, gestito da ANAS, è interessato da un progetto di adeguamento che prevede l’ampliamento alla sezione stradale per conformarla alla tipologia “B – Extraurbana Principale”. Quindi, al termine dell’intervento, il tratto sarà caratterizzato da carreggiate separate da spartitraffico centrale e con due corsie per senso di marcia. Il progetto prevede inoltre l’adeguamento degli svincoli esistenti.

Il Comune di Ravenna non ha una competenza diretta sull’esecuzione dei lavori, tuttavia sono state acquisite da ANAS alcune informazioni in merito al progetto, in particolare per quanto riguarda la pendenza delle rampe. ANAS informa che il progetto prevede un lieve e impercettibile innalzamento della quota dell’impalcato e contestualmente verrà attuato un intervento di omogeneizzazione dell’andamento altimetrico delle rampe lungo il tracciato della via Stradone, ottenendo così una riduzione della pendenza massima dall’attuale 5,85% a 4,68%.

L’intervento pertanto garantirà l’adeguamento delle caratteristiche plano-altimetriche del tracciato ciclabile previste dalla legge, incrementando in tal modo la fruibilità della pista ciclabile.

Sono ancora in corso le valutazioni di ANAS e della ditta esecutrice relative alla cantierizzazione che dovranno essere condivise con i diversi soggetti, anche in funzione dell’accessibilità dei mezzi di soccorso, ma è già stato evidenziato ad ANAS che sono in corso i lavori sulla via Bonifica e pertanto il cronoprogramma dei lavori sul cavalcavia di via Stradone dovrà essere compatibile con le tempistiche di riapertura al transito della via Bonifica.

Soddisfazione è stata espressa dal consigliere Buzzi. «Con la realizzazione di quest’opera – ha detto – finalmente ci sarà un collegamento ciclabile che parte dalla città e arriva fino al mare passando da Porto Fuori. I lavori di adeguamento, una volta conclusi, aumenteranno il livello di sicurezza stradale, ridurranno i tempi medi di percorrenza e creeranno una connessione funzionale a servizio dell’area portuale con la rete stradale principale. Tutti vedono con soddisfazione ogni intervento volto a garantire più sicurezza sulle nostre strade.»

