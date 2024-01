Venerdì 26 gennaio si è svolta l’assemblea ordinaria finalizzata alle votazioni per il rinnovo del consiglio direttivo di A85.

Il presidente Carlo Visani ha fatto un rapido resoconto del biennio 23-24, sottolineando il costante aumento di iscritti ai corsi giovanili, gli ottimi risultati ottenuti dai nostri atleti nelle varie categorie dai più giovani fino ai master, la alta qualità del Centro Estivo da noi organizzato, molto apprezzato anche dall’associazione Save the Childrenche, nell’ambito di una collaborazione con il Comune di Faenza per l’emergenza post alluvione, ci ha aiutato a dare un supporto alle famiglie alluvionate. Da evidenziare anche il successo delle manifestazioni da noi organizzate a partire dal Meeting regionale Trofeo Fantinelli, la 10 km Città di Faenza, il cross regionale, numerosi appuntamenti per i giochi sportivi studenteschi, gli Athletic Games, rivolti agli alunni delle scuole medie e superiori, il Trail Dall’Olmatello ai Calanchi, il Campionato podistico faentino.

Dopo questa introduzione si è proseguito con le votazioni ed ecco i componenti del Consiglio Direttivo 2024-2025 con a fianco la relativa carica:

Carlo Visani: Presidente

Beatrice Bondi: Vicepresidente

Andrea Casadio: Segretario

Daniele Bassetti: Tesoriere

Luca Carugati: Consigliere

Pasquale De Vita: Consigliere

Ilaria Goni: Consigliere

Bruno Morigi: Consigliere

Francesco Panigadi: Consigliere