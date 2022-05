Domenica prossima, 22 maggio, alle ore 10 esordio casalingo per la squadra del Tennis Club Faenza impegnata nel campionato di serie B2 maschile. Avversari di turno saranno i forti modenesi del Club la Meridiana, che nella prima giornata hanno battuto il Ct Massa Lombarda 4-2 (gli emiliani possono vantare nelle loro file il 2.3 Edoardo Eremin e hanno tesserato anche lo svedese Carl Bergevi).

Per i faentini, invece, il campionato è iniziato in salita, con la sconfitta per 5-1 nella trasferta a San Giovanni in Persiceto. Risultato preventivabile, visto il valore della compagine bolognese, a partire dallo spagnolo Munoz de la Nava, nel 2016 numero 68 Atp. Poca gloria per Edoardo Pompei, il suo avversario. Stessa sorte per Mattia Bandini e Leonardo Fabbri, sconfitti dai più solidi e quotati Pancaldi e Badini. L’unica vittoria faentina è arrivata dall’esordiente Andrea Bosi, autore di un bel match contro Luca Bigagli. Il 5-1 finale è stato poi determinato dalle sconfitte nei doppi. Tuttavia, le coppie Pompei-Falconi e Bandini-Fabbri hanno seriamente messo alla prova rispettivamente Munoz de la Nava-Badini e Pancaldi-Bigagli.