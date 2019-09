Colpo da finisseur per il faentino Manuele Tarozzi, classe 1998, che ha conquistato al Piccolo Giro dell’Emilia il suo secondo successo stagionale. Terza vittoria dell’anno, considerando anche il primo posto di Ansaloni a “Gabicce Mare sotto le stelle”, per #inEmiliaRomagna Cycling Team, la nuova formazione ciclistica U23 promossa da APT Servizi Emilia Romagna e Consorzio Terrabici con l’obiettivo di promuovere il territorio regionale e le sue eccellenze attraverso l’attività agonistica dei suoi undici giovani ambassador Under 23.

Per il ragazzo di Faenza, classe 1998, è la seconda vittoria stagionale dopo il Giro delle Valli Aretine; una stagione in cui Tarozzi è stato costantemente tra i primi venti dell’ordine d’arrivo, spesso in top 5, e premiata anche dalla convocazione in Nazionale al Tour of the Alps a primavera.

Tarozzi sul traguardo ha preceduto alcuni degli atleti più in vista della stagione, come Tagliani, Colonna, Di Felice, Karl, Smarzaro, Duranti e Sowinski, citando i primi otto dell’ordine d’arrivo.

Ma tutta la formazione di #inEmiliaRomagna Cycling Team ha girato al meglio: tra gli altri, Emanuele Ansaloni (a segno quest’anno alla kermesse di Gabicce Mare, la terza vittoria stagionale del team) ha tirato il gruppo per oltre 30 km, mettendosi al servizio di Tarozzi, per chiudere su una fuga; anche Andrea Cantoni, che correva con la maglia giallorossa di Campione Regionale U23, si è messo in mostra restando nel drappello dei migliori fino alla fine.

Il direttore tecnico Michele Coppolillo: “Abbiamo lavorato bene per tutta la stagione e questa terza vittoria ci ripaga dell’impegno profuso in questo nuovo progetto, di cui siamo molto orgogliosi. La partecipazione al Piccolo Giro dell’Emilia era molto qualificata e Tarozzi nel finale è stato bravo a portare a casa la vittoria con il suo estro e un colpo di gran classe, finalizzando l’ottimo lavoro del team, in particolare di Ansaloni. Un successo importante anche per tutti noi dello staff, per APT Servizi e Terrabici che hanno promosso il progetto e per i nostri main sponsor come Winni’s, Pinarello e Banco BPM, oltre a tutti gli altri sponsor che ci sostengono“.