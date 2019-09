Nuovo anno scolastico per 46 mila studenti: nuovi progetti alla Scuola Azzaroli e alla Scuola Santa Maria Ausiliatrice

Sono oltre 46 mila gli studenti in provincia di Ravenna tornati oggi a scuola al termine delle vacanze estive. La prima campanella dell’anno scolastico ha suonato per 2068 classi. Per molti è stato il primo giorno in una nuova scuola, accolti da docenti e personale scolastico in una nuova fase della vita, come nella Scuola Santa Maria Ausiliatrice di Lugo e nella Scuola Azzaroli di Sant’Agata sul Santerno