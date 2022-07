“I rigassificatori non possono essere la risposta alla crisi energetica. Vent’anni fa ci avevano detto che il gas naturale era propedeutico alla transizione energetica, invece ancor oggi vengono autorizzati, a tempi di record, per almeno altri 25 anni dei rigassificatori, al largo dei nostri mari. Non vediamo la stessa rapidità nell’autorizzare parchi eolici, o nel realizzare comunità energetiche.

Le leggi relative alle riqualificazioni energetiche delle abitazioni sono state affossate dal governo dei migliori, e le forze politiche in campo, al di là di qualche slogan elettorale fanno poco di concreto per la transizione ecologico/energetica.

Per questo Ambiente e territorio sosterrà e parteciperà attivamente alla manifestazione di Sabato 30 luglio a Marina di Ravenna, promossa 𝐝𝐚 𝐏𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐂𝐥𝐢𝐦𝐚 𝐅𝐮𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐚𝐥 𝐅𝐨𝐬𝐬𝐢𝐥𝐞, 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞 𝐅𝐫𝐢𝐝𝐚𝐲𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐅𝐮𝐭𝐮𝐫𝐞.”