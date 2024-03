Mecnavi, la commemorazione del 37° anniversario della tragedia

Si è svolta oggi a Ravenna la cerimonia per commemorare il 37° anniversario della tragedia della Mecnavi, incidente sul lavoro che costò la vita a 13 operai il 13 marzo 1987, durante le operazioni di manutenzione straordinaria della nave gassiera Elisabetta Montanari.

Parole importanti e obbiettivi ambiziosi per la sicurezza sul lavoro, sono state articolate dalle autorità presenti, ribadendo che con la sicurezza e la vita non si possono fare compromessi di nessun tipo, ma sopratutto: Ravenna non dimentica.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’associazione nazionale Vigili del fuoco– sezione di Ravenna, il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Ravenna, Cgil, Cisl e Uil.