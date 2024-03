Si ricorda a tutti i cittadini che hanno fatto richiesta dei contributi di immediato sostegno (Cis/Pac) per i danni causati dall’alluvione che è obbligatorio presentare il rendiconto delle spese sostenute entro e non oltre il30 marzo 2024 (modulo B1), anche per chi ha ricevuto il solo acconto e non intende richiedere il saldo. Questa scadenza è perentoria.

In caso di mancata rendicontazione le somme già ottenute (ovvero i 3mila eurodi acconto) dovranno essere restituite al Dipartimento di Protezione Civile e, in caso di mancata restituzione, le stesse verranno messe a ruolo.

È altamente consigliabile, a tutti coloro che sono già in possesso della documentazione necessaria per la rendicontazione,procedere con la presentazione della domanda di saldo (B1) al più presto, onde evitare il congestionarsidegli uffici e di conseguenza compromettere la rapidità di erogazione del saldo e la conclusione del procedimento.

Laprenotazione dell’appuntamento è possibile tramite questo link: https://servizionline.labassaromagna.it/Agende-Online.

A ogni pratica dovrà corrispondere un appuntamento: chi deve presentare richiesta di saldo per diverse abitazioni deve prenotare tanti appuntamenti quante sono le abitazioni per cui è richiesto il saldo. Non è possibile prenotare più appuntamenti nello stesso orario.

La richiesta di saldo (modulo B1), unitamente alla documentazione di spesa, può essere presentata in due modalità:

presso l’Urpdel proprio Comune esclusivamente su appuntamento (in tal caso è necessario recarsi allo sportello con il modulo di richiesta saldo già compilato in ogni sua parte e con le fotocopie dei documenti di spesa – fatture, scontrini, eccetera – e copia del documento di identità del richiedente);

online tramite l’apposita piattaforma(esclusivamente per chi ha presentato anche la richiesta di acconto A1 tramite piattaforma) al link https://servizionline.labassaromagna.it/Servizi-online/Sostegno-economico-alle-famiglie. Dalla propria scrivania virtuale è necessario accedere alla sezione «Scadenzario», all’interno della quale ci sono le informazioni di riepilogo della pratica di richiesta acconto presentata, selezionando la quale è possibile avviare la procedura di compilazione del modulo B1. Nella pagina introduttiva al servizio sono comunque disponibili le istruzioni per la compilazione della richiesta di saldo.

Per coloro che hanno intenzione di presentare, tramite il portale Sfinge della Regione Emilia Romagna, la richiesta di contributi a valere sulle ordinanze commissariali n. 11/2023 e 14/2023, per il completo ristoro dei danni subiti e periziati, si ricorda che sono attivi al Carmine di Lugo (in via Garibaldi 16) gli sportelli di supporto e assistenza, con la presenza di personale della struttura commissariale e di Invitalia: cittadini e imprese, necessariamente accompagnati dai rispettivi tecnici abilitati alla redazione delle perizie asseverate, saranno ricevuti su appuntamento da prenotarsi tramite l’agenda online disponibile al link https://labassaromagna.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=UCBR_ALLUVIONE_SFINGE_INFO, oppure al numero telefonico 0545 299111, attivo dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14.

Per accedere è necessario essere in possesso dell’identità Spid. Gli sportelli saranno aperti i mercoledì e i giovedì di marzo, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 (ultimo appuntamento prenotabile alle 17).

L’Unione, con riferimento ai contributi concessi, procederà, come previsto dall’art. 1, co. 18 dell’OCDPC 999/2023, a campione, con controlli successivi, a verificare la finalità e la veridicità della documentazione giustificativa della spesa allegata alla domanda di saldo; qualora emergano irregolarità, non tempestivamente sanate, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni, l’intero contributo ricevuto dovrà essere restituito.Si consiglia di tenere monitorati gli indirizzi di posta elettronica indicati nella domanda, dove saranno indirizzate eventuali richieste di integrazioni.

Per eventuali richieste o problematiche relative al caricamento delle domande sul portale è possibile contattare il supporto servizionline-territorio@unione.labassaromagna.it, telefono 0545 299589 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11 alle 13).

Per chiarimenti sui contenuti delle direttive e dei moduli da trasmettere, scrivere a alluvione@unione.labassaromagna.it.