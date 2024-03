Ieri si è tenuta una manifestazione molto partecipata per i lavoratori e le lavoratrici della ex-farmografica. Lavoratori, sindacati e istituzioni hanno attraversato in corteo la città dallo stabilimento della ex-farmografica fino a Piazza Garibaldi. Il corteo era aperto dallo striscione “il governo non resti a guardare” e si è chiesto a gran voce che il ministero intervenga con gli aiuti promessi all’Azienda Focaccia dopo l’ordine del giorno votato dal parlamento ormai più di un mese e mezzo fa.

“Il silenzio del governo è inaccettabile e incomprensibile. Crediamo che questa sia una battaglia da portare avanti insieme.

Al corteo ha stupito infatti la totale assenza della destra cervese e del candidato a sindaco di Fratelli d’Italia Massimo Mazzolani, dimostrando un totale disinteresse nei confronti di questa delicata situazione” critica il Partito Democratico di Cervia. “Il nostro auspicio resta comunque quello che anche la destra locale si attivi con i propri referenti a Roma, mettendo Cervia al primo posto, aldilà delle logiche di Partito”.

Sulla manifestazione di ieri prende posizione anche Cervia ti Amo per esprimere: “Preoccupazione e solidarietà ai lavoratori e alla famiglie dell’Ex Farmografica, ringraziando l’imprenditore cervese Focaccia per l’impegno e la tenacia profusi in questa difficile partita.

Altresì ci auguriamo che una tale vicenda non venga strumentalizzata da nessuno a fini politici ed elettorali.

Invitiamo pertanto TUTTI alla responsabilità delle parole e dei fatti, alla sobrietà e all’unità d’intenti, sollecitando il governo Nazionale e il ministero competente a trovare una soluzione nel più breve tempo possibile, nel solo interesse dei lavoratori del sito produttivo cervese”.