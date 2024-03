Due studi legali possono fare diverse cose assieme, oltre che collaborare a livello giuridico. In particolare, possono fungere da stimolo al dibattito che riguarda le comunità di appartenenza, anche su temi diversi: organizzando eventi, invitando relatori illustri, aiutando lo sviluppo del dibattito anche su tematiche significative e delicate.

La collaborazione fra gli studi legali Sta-Stp di Ravenna e RLS (con sedi a Imola, Bologna e Verona) si sta sviluppando anche su questo binario. E il primo passo di un percorso rivolto alla cittadinanza è stato l’organizzazione di un partecipato e interessantissimo evento andato in scena qualche sera fa all’Albergo Cappello di Ravenna, intitolato “E la nave va? Gli effetti della crisi del Mar Rosso per le nostre aziende”.

Davanti a una folta platea, composta sia da avvocati (molti anche i giovani) che da imprenditori e professionisti, il dibattito sul tema caldissimo della crisi mediorientale è stato affrontato da un parterre di ospiti di primo rilievo a livello nazionale: Alberto Pagani, ex parlamentare, oggi docente di Intelligence e sicurezza internazionale all’Università di Bologna; il generaleMassimiliano Del Casale; l’ex capo di gabinetto della Farnesina,Gianpaolo Scarante; e il professor Michele Marchi,coordinatore del corso di laurea ravennate in Storia, Società e Culture del Mediterraneo.

In quasi due ore di dibattito, i quattro prestigiosi relatori hanno commentato e spiegato alla platea la situazione geopolitica non solo affrontando la crisi in Medio Oriente, ma estendendo il ragionamento allo scenario legato all’esito delle future elezioni negli Usa, alla situazione europea (anch’essa alla vigilia del voto) e a quella Russo-Ucraina. Cercando di capire anche come si sta muovendo l’Italia in questo delicato momento storico, che ha perso l’equilibrio nato dopo la fine della Guerra Fredda, ma non ne ha evidentemente ancora trovato uno nuovo.

E riferendosi nello specifico al tema della serata – ovvero l’effetto della crisi sulla nostra imprenditoria – i relatori hanno fornito alcune cifre meritevoli di attenzione: in particolare, l’economia italiana, dall’inizio della crisi mediorientale, ha già perso 9 miliardi di euro. Ed è ancora troppo presto per capire se la situazione sia destinata a risolversi nei prossimi mesi o se possa diventare una “guerra senza fine” come molte altre nel mondo attuale, dove attualmente ci sono 53 conflitti in corso…

“Siamo davvero lieti di questa nuova collaborazione che unisce professionalità e competenze diverse – ha detto Federica Moschini, dello studio legale STA-Stp di Ravenna – e siamo fortemente convinti che il rapporto di partnership con lo studio RLS potrà consentirci di offrire ai nostri clienti un’assistenza ancora più completa e variegata”.