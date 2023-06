9 anni per la ricostruzione, questo il tempo che immagina il Ministro alla Protezione Civile Nello Musumeci per la ricostruzione post-alluvione.

“Le dichiarazioni del Ministro Musumeci lasciano senza parole, richiamando un orizzonte di tempo che preoccupa i territori, le aziende e le famiglie che da ormai un mese subiscono gli effetti degli eventi alluvionali che hanno colpito i nostri territori. Le persone chiedono concretezza e velocità” ha commentato Ouidad Bakkali, deputata ravennate del Partito Democratico.

“Le risorse inizialmente annunciate sono in realtà molte meno e non si avvicinano nemmeno ai diversi miliardi che sono invece necessari per rimettere in piedi aziende, sostenere le famiglie verso l’obiettivo degli indennizzi 100%. Il tempo che si sta perdendo sulla nomina del Commissario rallenta la ricostruzione che non può essere disgiunta dalla gestione dell’emergenza e sulla quale bisogna essere pronti con interventi già a partire dal prossimo autunno” critica Bakkali.

“L’Emilia-Romagna ha già un modello di ricostruzione e da quelle buone prassi consolidate nella filiera istituzionale guidata da Bonaccini, insieme ai Comuni e ai numerosi governi che dal sisma si sono succeduti, lavorando senza sosta.

Ragionare su 9 anni di tempo significa non avere in animo l’ambizione di correre veloci.

Tra poco il motto che il Governo Meloni sentirà dai territori romagnoli non sarà più l’ormai noto “tin bota”, che voleva dare forza alle popolazioni colpite, bensì “Dasiv’na mosa”, ovvero “Fate presto!”. 9 anni è oltre misura un tempo che non possiamo permetterci”