L’Unione della Romagna Faentina ha avviato il progetto “Accendiamo le Energie”, un percorso per creare una rete di Comunità Energetiche Rinnovabili sul proprio territorio. Le CER sono un’opportunità per migliorare l’impatto ambientale dei singoli e della collettività e sviluppare reti energetiche sostenibili, oltre che per accedere agli incentivi per l’energia condivisa.

Compilando un semplice questionario, i cittadini potranno manifestare il loro interesse per entrare a far parte di questo progetto e contribuire allo sviluppo sostenibile del loro Comune. L’adesione è volontaria e l’obiettivo è quello di condividere l’energia prodotta e consumata al fine di ridurre i costi della stessa.

La compilazione del questionario non è in alcun modo vincolante, ma è utile ai Comuni per comprendere l’interesse dei cittadini, delle associazioni, delle attività commerciali, del settore industriale e artigianale, nell’entrare a far parte del progetto per la costituzione di una CER.

Il termine di compilazione del questionario è domenica 21 aprile 2024. Sarà comunque possibile aderire alla CER anche in un secondo momento, in quanto l’adesione è volontaria.

Per tutte le info sul progetto “Accendiamo le Energie” è possibile visitare la pagina dedicata sul sito web dell’Unione Romagna Faentina: https://www.romagnafaentina.it/Come-fare-per/Partecipazione-e-Cittadinanza-attiva/Accendiamo-le-Energie

Link diretto al questionario: https://apps.comune.faenza.ra.it/limesurvey/index.php/577866?lang=it