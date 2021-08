Terzo appuntamento per la rassegna “Le Stelle di Galla Placidia”, che quest’anno si svolge ai Giardini della Provincia, in un contesto molto raccolto e raffinato adatto ad accogliere i cinque concerti in programma.

Lunedì 16 agosto alle 21, è in programma il concerto dedicato ad Ennio Morricone e Nino Rota, due tra i più grandi compositori della musica da film a livello internazionale premiati con i più prestigiosi riconoscimenti, che con le loro opere hanno contribuito a rendere il grande cinema italiano famoso in tutto il mondo.

La prima parte del concerto è un omaggio ad Ennio Morricone: di cui saranno eseguite le indimenticabili colonne sonore che scrisse per registi del calibro di Sergio Leone, Giuseppe Tornatore e Roland Joffé per pellicole come Giù la testa, Il buono, il brutto, il cattivo, Nuovo Cinema Paradiso e The Mission. La seconda parte sarà invece dedicata a Nino Rota e ai capolavori che scrisse per i film di Federico Fellini come Amarcord, Otto e Mezzo, Le notti di Cabiria, La Strada e La Dolce Vita.

Ad esibirsi ci sarà il Quintetto Cabiria formato da musicisti di altissimo livello tra cui il pianista, compositore e arrangiatore Stefano Nanni, un artista conosciuto a livello internazionale nel mondo dello spettacolo che abbiamo più volte visto dirigere l’orchestra di Sanremo durante il Festival della Canzone Italiana. Nanni lavora con artisti del calibro di Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Mario Brunello, l’attore Marco Paolini ma anche con Mogol i Negramaro, Caterina Caselli e Vinicio Capossela di cui ha curato tutte le musiche dei suoi ultimi dischi. Tra i vari spettacoli che lo hanno visto protagonista ci sono le tutte le edizioni del Pavarotti & Friends, le cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiadi invernali di Torino 2006 e delle Olimpiadi invernali Soči 2014 di cui ha curato la musica. Per questo spettacolo ha rivisitato le musiche di Rota e Morricone cucendole su misura per questo ensemble valorizzando le potenzialità di ogni strumento e musicista e strizzando l’occhio a vari stili tra cui lo swing, il blues ma anche il latin ed il calypso fino al jazz ed al rock. Accanto a lui altri musicisti di altissimo livello presenti nei principali festival e teatri internazionali come Luciano Zadro alla chitarra, Roberto Bartoli al contrabbasso, Matteo Salerno al flauto e Gianluca Nanni alla batteria.

La serata sarà impreziosita dagli interventi dell’attore ravennate Alessandro Braga che si alternerà alla musica con citazioni, curiosità ed aneddoti relativi a questi indimenticabili capolavori cinematografici.