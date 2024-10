Per tutte le attività i posti sono limitati e la prenotazione è sempre consigliata, salvo diversa indicazione; ove non specificato diversamente, il biglietto di ingresso è di € 6 intero, € 3 ridotto e € 1 per i soci.

Programma di novembre 2024

Venerdì 8 novembre, ore 21:00

Costellazione Manga – Goldrake forever Goldrake

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Daria Dall’Olio

*Nel 2024 è attesa la nuova versione della serie animata Goldrake di Go Nagai. Pur con novità stilistiche e narrative, quando la Luna si tingerà di rosso, il robot più amato di sempre, guidato da Duke Fleed, impugnerà l’alabarda spaziale a difesa dell’umanità.*

Martedì 12 novembre, ore 20:30

Sorella Luna

Osservazione della Luna al telescopio dai giardini del Planetario

*Attraverso i telescopi messi a disposizione dall’ARAR potrete osservare la Luna ed i suoi crateri. La serata sarà accompagnata dalla spiegazione del cielo visibile in questo periodo.*

Domenica 17 novembre, ore 10:30

OSSERVIAMO IL SOLE dai giardini del Planetario

*Attraverso gli strumenti messi a disposizione dall’A.R.A.R. osserveremo il Sole in tutta sicurezza.*

Ingresso libero

Domenica 17 novembre, ore 16:30

Stelle e dinosauri

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Sara Ciet

*Un viaggio tra cosmo e preistoria*

(età consigliata dai 6 anni)

Martedì 19 novembre, ore 21:00

Gli anelli di Saturno

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Oriano Spazzoli

*Viaggio verso gli anelli del pianeta più spettacolare del nostro sistema solare.*

Giovedì 21 novembre, ore 20:30

Binocular Classroom

Lezione di astronomia pratica al Parco Baronio

Ai partecipanti verrà fornito in uso per la serata un binocolo col quale osservare, dietro indicazioni di un astrofilo, il cielo e le sue curiosità; i prezzi dei biglietti sono: intero 10€, ridotto 8€.

*Scopriamo insieme il cielo con un semplice binocolo. Una guida vi permetterà di scoprire gli oggetti che popolano la vota stellata. L’appuntamento è al Parco Bosco Baronio.*

Per trovarci seguite il lampeggiante rosso.

La prenotazione è obbligatoria; i posti sono limitati. Per prenotazioni telefonare, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:30, al n. 054462534 oppure inviare una mail a info@arar.it. Vi preghiamo di non utilizzare altri canali per prenotare e di presentarvi con un quarto d’ora di anticipo rispetto all’orario previsto.

Domenica 24 novembre, ore 16:30

Per “La bottega dello scienziato”: Energie Spaziali

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Amalia Persico

(Cupola e Sala Conferenze, età consigliata dagli 8 anni)

*Alla scoperta dell’energia, dai sui primi utilizzi alle avventure spaziali.*

Martedì 26 novembre, ore 21:00

La ricerca della vita nel sistema solare

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Claudio Balella

*Le componenti che danno origine alla vita sulla Terra sono presenti in tutto il sistema solare. Altri sono i corpi del nostro sistema planetario che possono ospitarla; vediamo quali sono.*

Programma di dicembre 2024

Martedì 3 dicembre, ore 21:00

Le aurore boreali: un fenomeno fantastico e bellissimo

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Claudio Balella

*Le aurore polari sono fenomeni affascinanti e per molto tempo considerai misteriosi. Scopriamo insieme come nascono e come osservarle.*

Martedì 10 dicembre, ore 19:00

Sorella Luna

Osservazione della Luna al telescopio dai giardini del Planetario

*Attraverso i telescopi messi a disposizione dall’ARAR potrete osservare la Luna ed i suoi crateri. La serata sarà accompagnata dalla spiegazione del cielo visibile in questo periodo.*

Martedì 17 dicembre, ore 21:00

La misteriosa stella dei Magi

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Paolo Morini

*La Stella dei Magi, che tutti associano a una cometa che sovrasta la grotta della natività, con il compito di guidare i Re Magi all’adorazione di Gesù, nasconde una storia complessa, soprattutto rispetto alla sua possibile origine astronomica.*

Giovedì 19 dicembre, ore 19:30

Binocular Classroom

Lezione di astronomia pratica al Parco Baronio

Ai partecipanti verrà fornito in uso per la serata un binocolo col quale osservare, dietro indicazioni di un astrofilo, il cielo e le sue curiosità; i prezzi dei biglietti sono: intero 10€, ridotto 8€.

*Scopriamo insieme il cielo con un semplice binocolo. Una guida vi permetterà di scoprire gli oggetti che popolano la vota stellata. L’appuntamento è al Parco Bosco Baronio.*

Per trovarci seguite il lampeggiante rosso.

La prenotazione è obbligatoria; i posti sono limitati. Per prenotazioni telefonare, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:30, al n. 054462534 oppure inviare una mail a info@arar.it. Vi preghiamo di non utilizzare altri canali per prenotare e di presentarvi con un quarto d’ora di anticipo rispetto all’orario previsto.

Venerdì 27 dicembre, ore 16:30

Mille stelle per A.I.L.

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Marco Garoni

INGRESSO OFFERTA LIBERA – L’incasso verrà devoluto ad AIL-Ravenna

(conferenza adatta a bambini a partire dai 5 anni)