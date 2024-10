Venerdì 6 dicembre 2024 alle ore 18 è prevista a Ravenna negli spazi di Palazzo Rasponi dalle Teste l’inaugurazione della mostra d’arte “1955-1965. il Mondo nuovo a Ravenna. Sguardi dalla Collezione d’Arte Ghigi – Pagnani”.

Una formidabile vicenda culturale partita da una Ravenna appena rialzatasi con coraggio dai tormenti della guerra e divenuta in breve tempo straordinaria esperienza d’arte per l’ampiezza dei rapporti culturali e per una rara capacità di attenzione nei confronti della creatività contemporanea espressa da due collezionisti illuminati come Roberto Pagnani e la moglie Raffaella Ghigi.

Mecenate autentico, Pagnani promosse con energia giovani artisti poi divenuti celebri come Mattia Moreni, George Mathieu, Emilio Vedova, con i quali strinse nel tempo profonda amicizia prima della . Commissionò loro opere e offrì residenze d’artista anche per lunghi periodi, facendo della villa ravennate un importante luogo di incontro e di creazione.

L’ intero archivio di casa Ghigi-Pagnani, presentato in ampia sintesi in questa esposizione, oltre a dipinti rilevanti dell’arte informale di artisti celebrati come Appel, Moreni, Mathieu, Vedova; consente anche la visione di opere rilevanti di pittori oggi meno celebrati come Tobey, Gorky, Pommereulle, Vacchi, Martin, Quentin. In mostra, accanto a numerosi documenti e filmati d’epoca, un prezioso repertorio fotografico con scatti originali realizzati dallo stesso Pagnani

1955-1965. il Mondo nuovo a Ravenna.Sguardi dalla Collezione d’Arte Ghigi – Pagnani.

6 dicembre 2024- 26 gennaio 2025

Palazzo Rasponi dalle Teste, Via J.F.Kennedy, 14 _Ravenna

L’ iniziativa è promossa da MAR Museo d’Arte della città di Ravenna-www.comune.ravenna.it e curata da Roberto Pagnani Jr. e Paolo Trioschi.

Orari di visita: 15-19 nei giorni feriali; 10-12.30 e 15-19 ogni sabato, domenica e giorni festivi. Chiuso il lunedì, 25 dicembre e 1 gennaio.

L’ingresso alla mostra è gratuito.