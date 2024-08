Lunedì 19 agosto prende ufficialmente il via la stagione sportiva 2024/25 della Consar Ravenna. In mattinata è previsto il raduno della squadra, cui seguiranno le visite mediche. Nel pomeriggio, al Ristorante Il Molinetto, ospite di uno dei suoi partner, la società presenterà la prima squadra e gli obiettivi della nuova annata. Il lavoro di pesi nella mattinata di martedì 20 sarà la prima fatica in palestra, mentre l’allenamento del pomeriggio permetterà ai giocatori di riprendere confidenza con il pallone.

Al raduno del 19 mancheranno solo Hampus Ekstrand e Manuel Zlatanov, impegnati con le rispettive nazionali. Qualche giorno dopo lascerà il gruppo Giacomo Selleri per raggiungere la nazionale Under 20 con cui andrà a giocare gli Europei di categoria, in programma dal 26 agosto al 7 settembre a Vrnjačka Banja (Serbia) e Arta (Grecia).

“Nei primi giorni di preparazione, per ovviare a queste assenze integreremo l’organico con alcuni ragazzi del nostro settore giovanile – anticipa coach Valentini – e fin da martedì entreremo in palestra alternando lavoro fisico e con i pesi a sedute in piscina e a una ripresa tecnica. Ci attendono, da qui all’inizio del campionato, sei settimane piene di preparazione necessarie per conoscerci, per capire i sistemi di lavoro, per tracciare il percorso da seguire poi durante la stagione”.

Definiti anche i primi due allenamenti congiunti, con il doppio incontro con il Delta Group Porto Viro, il 14 settembre in Veneto e il sabato successivo a Ravenna.

Con il coach Antonio Valentini lavoreranno il confermato vice Saverio Di Lascio, al momento impegnato come scoutman nel lungo collegiale di preparazione dell’Under 17 ai Mondiali di categoria, in programma dal 24 al 31 agosto in Bulgaria, e il nuovo terzo allenatore Giorgio Zauli, beacher e maestro di beach volley proveniente dalla Powerbeach.

Esce dallo staff tecnico della prima squadra, ma resta nei ranghi del club in qualità di coordinatore del settore giovanile, Francesco Mollo, che si appresta a seguire il camp pallavolistico che la società ha organizzato a Tredozio dal 25 al 31 agosto, riservato ad atleti e atlete dal 2008 al 2014, e poi si occuperà della squadra di serie C, del gruppo dell’Under 19 e della squadra Under 15 d’Eccellenza.

“La squadra che mi appresto ad allenare mi piace, ha una buona base – osserva Valentini – e il giusto mix tra giocatori di esperienza e di livello per la A2, e ragazzi giovani e giovanissimi, alcuni dei quali chiamati al debutto in categoria e a confermarsi da titolari. Dobbiamo lavorare tanto ma anche con serenità, sapendo che sotto il profilo tecnico e fisico ci sono tutti gli elementi per cercare di ottenere un posto nei playoff, che è l’obiettivo tracciato anche per questa annata”.