Un importante innesto per il Faenza Calcio che aggiunge tecnica, qualità e anche esperienza al suo reparto centrale con l’arrivo del centrocampista Samuele Sciaccaluga.

E’ un rinforzo importante per la squadra biancoazzurra di mister Nicola Cavina che sta proseguendo la preparazione al campionato di Eccellenza regionale al via il 1 settembre.

Samuele Sciaccaluga, 21 anni, è un centrocampista completo che gioca abitualmente come mediano e play, ma può essere impiegato anche nel ruolo di mezzala e trequartista. Ha vestito le maglie di Classe, Ravenna, Mezzolara, Anzolavino e, nell’ultima stagione, Cava Ronco

E’ figlio d’arte: suo padre Paolo è stato un centrocampista di grande tecnica e qualità, che ha giocato a lungo tra C e B con le casacche, tra le altre di Mantova, Siena, Pavia e soprattutto Ravenna di cui è stato bandiera e anche vice allenatore che ha lasciato pochi mesi fa per ricoprire lo stesso ruolo ad Ancona con Massimo Gadda.

“Sono molto contento di questa nuova esperienza che inizia per me a Faenza, in una società che ha tanta storia e blasone- dichiara Samuele Sciaccaluga – Devo ringraziare mister Nicola Cavina che mi ha contattato pochi giorni fa e con cui si è creato subito un grande feeling. Ho trovato una persona di grande cortesia, gentilezza e con idee chiare, aperto al dialogo e al confronto. Questo ha facilitato la mia scelta. Cercherò di dare il mio contributo con grande impegno alla squadra che ritorna nel campionato di Eccellenza con l’obiettivo di fare bene, ottenere una salvezza tranquilla con anticipo. Ho ritrovato con piacere colleghi e amici come Daniel Cappello e Leonardo Samorè che mi daranno una mano per un rapido inserimento”.

Nicola Cavina, nella doppia veste di direttore sportivo e allenatore, ha condotto per la società manfreda una trattativa lampo: “Sciaccaluga è un giocatore completo per il suo ruolo. Centrocampista tecnico dotato di buona struttura fisica, ha alle spalle diverse stagioni in Eccellenza e D, ma è ancora giovane e per questo il suo profilo si inserisce perfettamente nella linea societaria”.

Nato a Modena il 17 febbraio 2003, Samuele Sciaccaluga ha dato i primi calci nella squadra delFormigine, località emiliana dove è cresciuto. Poi, dopo il trasferimento a Ravenna, seguendo il padre calciatore, ha proseguito nel vivaio del Classe. Quindi nel settore giovanile del Ravenna per circa cinque anni, fino a esordire in Eccellenza. E’ salito in serie D con il Mezzolara, poi di nuovo in Eccellenza con l’Anzolavino e nella stessa categoria ha giocato l’anno passato nel Cava Ronco Forlì. Da qui il passaggio al Faenza.