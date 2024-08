Proseguono gli interventi per il ripristino di strade e strutture danneggiate dall’alluvione. In particolare nella giunta di martedì 13 agosto è stato approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo crossodromo denominato “Tre ponti” e il progetto di fattibilità tecnico economica-esecutivo riguardante la località di Matellica: riasfaltatura di piazza Matellica e della via Salara Comunale. Inseriti in questo progetto anche il nuovo asfalto di via Canale Pergami a Lido di Savio e i lavori di risagomatura in misto granurale stabilizzato del tratto considerato strada bianca. Per un totale di entrambe le delibere di poco superiore ai 317mila euro di fondi statali.

“Continua il grande lavoro di ripristino delle zone e delle strutture che sono state danneggiate dall’alluvione dello scorso anno – afferma l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte – con un importante impegno di progettazione da parte dei nostri uffici tecnici. Una risposta per i fruitori del crossodromo, un impianto molto frequentato e apprezzato, e per quelle località del forese i cui interventi di miglioramento della viabilità consentono a chi vi abita una maggiore sicurezza e vivibilità”.

Per quanto riguarda il crossodromo di via Sant’Alberto i lavori, per un importo di 97mila e 800 euro, sono volti al ripristino funzionale dell’impianto danneggiato all’alluvione con interventi nella palazzina cronometristi e nella zona del blocco spogliatoi e servizi per gli atleti. Nella palazzina cronometristi, per ripristinare la salubrità dei locali, si prevede il rifacimento dell’intonaco e della tinteggiatura. Saranno invece utilizzati nuovi blocchi prefabbricati, che sostituiranno quelli danneggiati, per gli spogliatoi cogliendo l’occasione per ampliarne la metratura a favore di un’area dedicata alle donne prima non esistente. Le strutture prefabbricate saranno fornite complete di ogni accessorio: ad esempio sanitari, lavabi, piatti docce, specchi e illuminazione.

Si procederà alla riasfaltatura di piazza Matellica, che ha una superficie di circa 1.200 metri quadrati, con nuova segnaletica orizzontale e riorganizzazione della sosta, e lungo via Salara Comunale, per 170 metri, che collega la piazza con la strada provinciale Matellica.

In via Canale Pergami l’intervento previsto si estende dalla via Dei Lombardi sino ad arrivare a circa 100 metri dal fiume Savio per una lunghezza di 940 metri di cui 470 metri sono asfaltati e la parte rimanente è considerata strada bianca. Per questi lavori l’importo di spesa è di 219.202,67 euro.