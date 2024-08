UNITEC, nota azienda lughese che quest’anno celebra i 100 anni di attività, è lieta di annunciare l’apertura servizio educativo aziendale “Unitec for Kids”, dedicato ai bambini dai 12 mesi ai 6 anni che, completate le procedure di autorizzazione attualmente in corso, aprirà il prossimo 16 settembre. Questo innovativo progetto di welfare aziendale – che sarà illustrato in un evento di open day il prossimo 5 settembre – è stato sviluppato per offrire un servizio di eccellenza ai figli dei collaboratori di UNITEC e delle famiglie del territorio, dando continuità all’impegno dell’azienda nel supportare la comunità locale.

Un servizio educativo di qualità, aperto al territorio

Il servizio educativo aziendale “Unitec for Kids” è un ambiente accogliente e stimolante. Con una superficie di 370 mq e un giardino esclusivo, offre spazi interni ed esterni progettati per il benessere e lo sviluppo dei piccoli ospiti in continuità̀ con l’esperienza familiare.

La gestione del servizio educativo aziendale è affidata alla Cooperativa Sociale Zerocento ONLUS, che vanta un’esperienza consolidata nella progettazione e gestione dei servizi per l’infanzia.

Un progetto educativo all’avanguardia

Il progetto educativo di “Unitec for Kids” promuove un approccio olistico e multidisciplinare, valorizzando l’importanza della socializzazione fra età diverse, dell’apprendimento all’aria aperta e della partecipazione attiva delle bambine e dei bambini alle esperienze di gioco. Le attività quotidiane includono esperienze pittoriche, manipolative, simboliche, di lettura e molto altro, in un ambiente che favorisce la creatività e lo sviluppo psicomotorio.

Orari e servizi flessibili per venire incontro alle esigenze delle famiglie

Si tratta di un progetto che è stato pensato per agevolare l’equilibrio tra vita professionale e vita familiare e per questo coprirà̀ una fascia oraria in linea con gli orari di lavoro delle famiglie: dal lunedì̀ al venerdì̀, dalle 7.30 alle 18.00, con possibilità anche di accesso al servizio con orario part-time (dalle 7:30 alle 14:30).

Il servizio sarà attivo 12 mesi all’anno, inclusi agosto e dicembre, garantendo continuità e supporto costante alle famiglie.

Spazi pensati per il benessere e la crescita dei bambini

Gli spazi interni sono organizzati per permettere ai bambini di muoversi liberamente e interagire in un contesto simile a quello di una famiglia. Il giardino esterno offre ulteriori opportunità educative, come ad esempio prendersi cura dell’orto o giocare nel labirinto naturale, amplificando le capacità sensoriali dei bambini attraverso l’utilizzo creativo di materiali naturali e promuovendo la scoperta e il rispetto per la natura.

5 settembre 2024: open day presso il Campus Unitec

Il prossimo 5 settembre alle ore 18,00 presso la il Campus Unitec (via Provinciale Cotignola 17), si svolgerà un open day informativo dove sarà presentato il servizio e dove sarà possibile visitare gli spazi dedicati a questo nuovo progetto.

Iscrizioni aperte per le famiglie del territorio

UNITEC riserverà una parte dei posti disponibili alle famiglie del territorio, sottolineando il proprio impegno verso la comunità locale. Le iscrizioni sono aperte da oggi e chi è interessato al servizio o a partecipare all’open day può rivolgersi alla Cooperativa Zerocento per maggiori informazioni e per iscrivere i propri figli (Barbara del Vecchio barbaradelvecchio@zerocento.coop – 0546/600112).

Un impegno verso il benessere delle persone e del territorio

Con l’apertura di “Unitec for Kids”, UNITEC non solo investe nelle persone e nel welfare aziendale, ma rafforza anche il proprio legame con il territorio, offrendo un servizio di qualità a tutte le famiglie. Questo progetto rappresenta un ulteriore passo avanti nel consolidare la presenza di UNITEC come azienda attenta alle esigenze dei propri collaboratori e della comunità locale.

Dichiarazione del Presidente e Amministratore Delegato di UNITEC

“Il nostro obiettivo con il servizio educativo aziendale “Unitec for Kids” è di creare un ambiente sicuro e stimolante dove i bambini possano crescere e svilupparsi in armonia,” ha dichiarato Angelo Benedetti, Presidente e AD di UNITEC. “Siamo orgogliosi di poter offrire questo servizio sia ai figli dei nostri collaboratori che alle famiglie del territorio dando un nostro contributo al benessere della nostra comunità. Crediamo fermamente che investire nelle persone e nel welfare sia fondamentale per costruire un futuro migliore per tutti.”