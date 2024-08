“Definire i tempi per la dismissione dell’attuale passaggio a livello su Viale Lombardi a Lido di Classe in provincia di Ravenna”.

Il quesito è posto dal capogruppo di Rete Civica Marco Mastacchi, il quale ricorda il protocollo di intesa siglato nel 2020 per il potenziamento della linea ferroviaria Ravenna-Rimini “che prevedeva un piano di soppressione dei passaggi a livello presenti sulla linea al fine di realizzare interventi nel breve-medio periodo per migliorare la perfomance delle linee in merito alla puntualità e alla regolarità ed evitare la propagazione di ritardi”.

Riferendosi a un precedente atto ispettivo, Mastacchi sottolinea come l’attraversamento ferroviario di Viale Lombardi di Lido di Classe a ogni transito dei treni “impone anche più di 20 minuti di attesa producendo nei giorni di punta file di 4/5 chilometri, costituendo un vero e proprio ostacolo anche per il transito dei mezzi di pronto intervento”.

Rammentando anche la richiesta di 100 milioni avanzata dalla Regione a Ministero dei trasporti e Cipes a seguito delle analisi previste dal protocollo d’intesa siglato nel 2020, unitamente all’atto di indirizzo politico approvato all’unanimità “per l’individuazione di scelte innovative e tecnologicamente avanzate volte a eliminare le criticità legate anche alla lentezza dei passaggi a livello, che rappresenta un vero e proprio ostacolo per il transito dei mezzi di pronto intervento”, Mastacchi chiede conto all’esecutivo regionale delle tempistiche per la dismissione della struttura e se nel frattempo siano state individuate soluzioni tampone per mitigare gli attuali tempi di attesa.