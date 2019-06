Lunedì 17 giugno alle ore 18:00 presso il Salone Estense della Rocca di Lugo si terrà l’incontro “Salviamo le api e contrastiamo le zanzare in un giardino senza veleni”.

L’incontro ha lo scopo di informare e fornire indicazioni utili per gestire i giardini, gli orti e le altre aree verdi senza l’utilizzo di prodotti nocivi per la nostra salute e per gli insetti utili, in particolare per le api.

Le api, come è noto, non forniscono solo il miele, la propoli, il polline, la cera e la pappa reale, ma hanno un ruolo fondamentale, attraverso l’impollinazione, per la produzione del 70% delle colture commestibili del pianeta!

Sarà affrontato anche il tema dei possibili impatti sulla salute umana derivanti dall’utilizzo degli insetticidi contro le zanzare ed ancora quali “buone pratiche” possono aiutarci a limitare la presenza di questi fastidiosi insetti.

L’incontro, aperto a tutti i cittadini, è organizzato in collaborazione con il Conapi, il Centro Agricoltura Ambiente, l’AUSL della Romagna, e l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e vedrà la partecipazione dell’esperto entomologo Roberto Ferrari, del Dirigente Medico Chiara Fabbri dell’AUSL della Romagna e della Responsabile del Servizio Igiene, Sanità ed Educazione Ambientale dell’Unione Sonia Guerrini.