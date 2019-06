Il 6^ Grand Tour of Italy è passato da Ravenna

Il sesto Grand Tour of Italy, di cui la prima edizione risale al 2005, corsa di auto d’epoca, è arrivato a Ravenna nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 12 giugno, per esplorare nel pomeriggio gli edifici storici della città e anche pernottare.

Oggi, continua la corsa verso Verona e infine a Dussedorf. Il Tour è partito il 31 maggio e si concluderà il 16 giugno.

L’intento di tutti gli eventi gestiti da Country Lane Tours è rendere rilassante una vacanza in città italiane con un’auto d’epoca o classica.

Per il 2019 il tour ha seguito il percorso delle precedenti edizioni fino a Sorrento, poi ha cambiato un tratto in direzione sulla costa adriatica, correndo lungo la Costiera Amalfitana e dirigendosi a breve distanza a sud verso i templi greci di Paestum, punto da cui il percorso si è interamente innovato percorrendo la spina dorsale dell’Italia rurale fino ad Assisi e poi attraversare Ravenna, per poi tornare a Verona e infine a Dussedorf.