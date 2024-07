Spiaggia Insieme a Te: positiva la prima parte dell’estate

Bilancio di metà estate positivo per lo stabilimento Insieme a Te, la spiaggia ideata dall’omonima associazione a Punta Marina, pensata per le persone con disabilità. Il 2024 per il bagno è stato un nuovo inizio, il primo anno al lavoro grazie alla garanzia di una concessione ventennale. Fino a quest’anno, infatti, lo stabilimento, aperto nel 2018, ha sempre lavorato con una concessione temporanea. Ogni anno i volontari montavano le attrezzature a inizio stagione e a fine stagione le smontavano. Ora la nuova concessione permette all’associazione di migliorare e implementare la programmazione.