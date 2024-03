Via Piano Caricatore, la strada dove si trova il passaggio a livello, chiusa nell’ambito dei lavori per la realizzazione della rotonda su viale Masi – viale De Pinedo, è stata riaperta e lo sarà fino a lunedì 1° aprile compreso. Per le festività pasquali, come condiviso con le attività del comparto, il quartiere Lugo sud sarà quindi accessibile normalmente.

I lavori per la realizzazione della rotonda, già a un buon livello di avanzamento, proseguono nella parte di cantiere recintata.