Da questa mattina alle 8.30 si è radunato un gruppo di giovani volontari che si sono messi a disposizione dell’Amministrazione e sono partiti per le vie del centro a disposizione della cittadinanza, sia per la distribuzione di cibo che per le pulizie e gli sgomberi di materiale.

L’acqua si è ritirata in diverse zone del centro abitato e, in quelle dove è ancora presente in quantità significativa, sono entrate in azione le idrovore dei gruppi di Protezione Civile. Molto significativa la presenza della Protezione Civile a Lugo. Venerdì 19 maggio è arrivata la colonna mobile della Protezione Civile del Trentino che è stata accompagnata dal presidente della provincia Maurizio Fugatti. Con loro si è proceduto alla prima distribuzione di cibo e acqua nella zona di via D’Annunzio e via Canaletto. A questi volontari si sono aggiunti altri di Protezione Civile, di Pressana (VR), della Toscana, e dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo di Ancona. Anche gli

In particolare, la Protezione Civile di Pressana ha aspirato l’acqua che si è raccolta al Teatro Rossini.

Anche il Comune di Lugo è tra quelli segnalati nella piattaforma: https://www.labassaromagna.it/Servizi/Un-aiuto-per-l-alluvione-come-partecipare-come-volontari

Da oggi pomeriggio è attivo il numero 0545 299559 (dalle 8 alle 18), rivolto alla popolazione, dove possono essere segnalate le varie necessità. Il Comune smisterà la richiesta nelle sedi opportune, a seconda della necessità che verranno manifestate.

RIFIUTI

In accordo con Hera comunichiamo che da domani inizia a Lugo il ritiro straordinario dei rifiuti in strada. In seguito agli allagamenti causati dal maltempo, da domani i mezzi di Hera inizieranno la raccolta dei rifiuti esposti dalle abitazioni di Lugo nelle strade maggiormente colpite e segnalate da Comune e Protezione Civile man mano che la situazione evolve.