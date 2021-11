E’ purtroppo finita in tragedia la ricerca del 93 enne di Castiglione di Ravenna che si era allontanato da casa per far legna, i familiari non vedendolo rientrare avevano dato allertato i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, che sono intervenuti anche con la squadra dei sommozzatori, visto la vicinanza dell’abitazione vicino al fiume Savio.

Purtroppo verso le 19 hanno ritrovato il cadavere dell’uomo nelle acque del fiume.

Partite immediatamente le indagini dei Carabinieri per capire se la morte è stata accidentale per un malore o volontaria.