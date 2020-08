Sabato 29 agosto alle ore 21 Gianni e Paolo Parmiani si esibiscono nel parco G. Savorini di San Bernardino di Lugo nello spettacolo “Bene, bravi… bis. Misto romagnolo per due”.

Il duo di autori-attori porta in scena una antologia degli spettacoli che da anni contagiano i palcoscenici della Romagna e non solo. Grazie a loro il dialetto si intreccia all’italiano (e viceversa), proponendosi come una sorta di nuovo linguaggio teatrale, capace sia di rievocare antichi miti, che di reinterpretarli in chiave moderna.

L’ingresso è da via Cafiero. L’iniziativa si svolge nel rispetto delle normative contro il Covid-19, è necessaria la prenotazione ai numeri 347 8162603 o 348 7007023. Ogni partecipante deve essere munito di mascherina.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione “Il ponte di San Bernardino”, in collaborazione con la Consulta di decentramento, con il patrocinio del Comune di Lugo e della biblioteca Trisi.