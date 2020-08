Nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 agosto qualcuno si è introdotto nella chiesa di San Francesco di Paola a Lugo: è stata rotta una vetrata del XIX secolo, ma incuranti i ladri si sono calati da una impalcatura e si sono diretti alla cassetta delle offerte dei fedeli per colpirla a picconate. Non contenti di non riuscire ad aprirla, hanno disintegrato la vetrata del confessionale e scassinato un armadietto. Tutti i loro gesti, inutili, avrebbero portato a prelevare 70 centesimi, ma non ci sono riusciti. Il parroco ha avvertito i carabinieri denunciando ignoti.