Altre due “Targhe green” sono state consegnate sul territorio della Bassa Romagna nel week end. Si tratta del riconoscimento che l’Unione dei Comuni riserva agli interventi dei privati finalizzati al risparmio energetico.

Le due nuove consegne sono state fatte a Lugo dal Sindaco Davide Ranalli e dall’Assessore all’Ambiente, allo Sviluppo Green e all’ Ecologia Maria Pia Galletti: la prima per la riqualificazione energetica complessiva della sede della Azienda Randi creazioni srl, in Via Quarantola 64 a Lugo. La seconda per la realizzazione di una privata abitazione a San Lorenzo di Lugo, un edificio ad altissima prestazione energetica (nZeb – near Zero Energy Building) di proprietà del Sig. Francesco Feruzzi.

Tutti coloro che hanno effettuato attività di riqualificazione energetica della propria abitazione possono fare richiesta per ottenere gratuitamente la targa “Futuro green”. I moduli sono disponibili sul sito web dell’Unione dei Comuni nell’apposita sezione dedicata al progetto, (www.labassaromagna.it/futurogreen) e il progettista o l’impresa che ha effettuato l’intervento potranno aiutare il cittadino nella compilazione della domanda e nel reperimento dei dati necessari.

L’iniziativa rientra nel programma dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per il raggiungimento degli obiettivi del progetto “Futuro green”. È stato creato inoltre il gruppo Facebook “Un futuro green per la Bassa Romagna”, che si propone di stimolare la creazione di una community sui temi energetici, oltre a promuovere le attività del progetto.

L’elenco completo delle targhe a oggi consegnate è disponibile al link www.labassaromagna.it/futurogreen/Targa-Futuro-Green-per-edifici-privati/Elenco-targhe-consegnate.