Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 25 al 31 marzo 2024:

Ariete

Se sei in un rapporto di coppia consolidato potrai tuffarti in un’iniziativa importante. Unica nota dolente in un cielo che parla positivo riguarderà le finanze: le stelle ti consigliano di stare particolarmente attento alle spese. Novità anche sul lavoro: preparati a cambiamenti sostanziali ma fallo senza paura: il futuro sarà roseo!

Toro

Fai un bel sospiro di sollievo e rilassati! Ti attendono giorni di tregua sul fronte legale (specialmente se hai numerose battaglie da affrontare): Saturno e Giove saranno dalla tua parte! Dopo una fine febbraio e un inizio marzo particolarmente stressanti, finalmente un po’ di pace all’orizzonte!Giove ti protegge sul fronte professionale mentre in amore approfitta di questo momento di emozioni: favoriti nuovi incontri!

Gemelli

Saturno contrario ti costringerà ad essere prudente e a fare della tolleranza il tuo pane quotidiano. L’imminente arrivo di Giove nel tuo segno impone tranquillità e preparazione mentre attenzione anche alle finanze: i soldi scarseggeranno un po’! In amore sei in un periodo tempestoso: avrai bisogno di più attenzioni o, peggio, non sarai corrisposto. Se la tua relazione è giunta al capolinea, grane in vista per questioni patrimoniali. Prudenza!

Cancro

Da diverso tempo stai lavorando per realizzare i tuoi progetti! Adesso giungerà il momento per iniziare a vedere i primi frutti dal momento che Giove, ancora per diversi mesi, ti sarà amico in tal senso. In generale il tuo è un oroscopo molto intrigante anche per questa settimana, sulla scia di quelle passate. Hai voglia d’amare (grazie a Venere). Le stelle ti consigliano di lasciarti andare e seguire il cuore, anche quando l’impresa ti sembrerà un po’ impossibile.

Leone

Finanze e lavoro in ripresa grazie all’aiuto di Mercurio, cari amici del Leone. Dopo un periodo per molti di voi in stallo, finalmente avrete alcune risorse in più da utilizzare per rimettervi in gioco con un pizzico di carica in più. In amore saranno favoriti nuovi incontri: se siete single, quindi, affilate le armi: potreste trovare l’amore della vita.

Vergine

Il tuo è un cielo confuso, non ci sono dubbi! Dopo un periodo particolarmente teso, avrai voglia di evitare inutili tensioni. Nonostante il lavoro sia molto favorito e diverse novità si staglino all’orizzonte, ti consiglio di non fare scelte azzardate! I rapporti in amore e in famiglia saranno un po’ turbolenti: d’altra parte la tua testa è altrove!

Bilancia

Conferme importanti in amore anche se, ultimamente, hai ricevuto qualche cocente delusione. Il buio delle scorse settimane sembra destinato a finire ma stai attento: ci vorrà del tempo per rimettere ordine nella tua vita! Datti da fare: molto presto un progetto potrebbe interessarti parecchio, ma ti costerà altrettanto. Occhio alle finanze!

Scorpione

La prossima dissonanza Marte-Giove-Venere porterà il tuo nervosismo alle stelle e i primi effetti iniziano già a sentirsi: per questo in amore potresti avere qualche discussione che ben si abbinerà con la crescente passione che ti travolgerà: litigare per fare pace? Attenzione anche sul lavoro: probabili contrattempi coi colleghi!

Sagittario

La tua voglia di cambiamento sarà alle stelle, è proprio il caso di dirlo! Attenzione, però, a non esagerare, sia sul lavoro che nelle relazioni d’amore. Scelte prese sull’onda del nervosismo o, al contrario, su quella dell’euforia potrebbero costringerti a un clamoroso ripensamento. Bene le finanze: concediti qualche momento di relax!

Capricorno

Gli influssi planetari non proprio positivi in cui ti sei imbattuto ultimamente non ti fanno paura! Sei uno tosto, che sa come reagire difronte alle difficoltà della vita. Sul lavoro potresti avvertire un clima ostile attorno a te ma non preoccuparti perché fa tutto parte di un piano che gli astri hanno in serbo per te: andrà tutto alla grande! Se, in amore, sei in un rapporto stabile e desideri sposarti, questo è il momento giusto!

Acquario

Buona la situazione sentimentale anche se la fase migliore, l’avrai notato, è già passata e si è conclusa lo scorso 11 Marzo. Non lasciarti intrappolare dal pensiero di qualcuno che non ti vuole ma concentrati su chi è disposto ad amarti per quello che sei. Sul lavoro potresti ricevere interessanti proposte ma ti consiglio di fare particolare attenzione ai soldi: o te ne servono di più o stai spendendo più di quanto, in realtà, puoi permetterti di fare.

Pesci

Heilà Pesci, smettila di tormentarti per un amore che fa parte, ormai, del passato! Una vita completamente nuova ti attende! Se ami qualcuno potresti pensare di convivere o di sposarti. Cielo spettacolare sul fronte lavorativo che potrebbe presto riservarti nuovi sbocchi e accordi davvero molto interessanti e vantaggiosi!

Fonte: (Paolo Fox, “L’oroscopo 2024”, Editore: RCS MediaGroup, novembre 2023)