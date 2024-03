Arrivano i primi punti per la Racing Bulls nella stagione 2024 di Formula 1. Yuki Tsunoda ha infatti terminato il Gran Premio d’Australia in ottava posizione, a conclusione di una gara che ha visto il giapponese praticamente sempre all’interno della zona punti. La penalizzazione di 20 secondi inflitta dai commissari di gara a Fernando Alonso, dopo la bandiera a scacchi, per guida potenzialmente pericolosa nella dinamica che ha portato all’incidente di George Russell, ha consentito a Tsunoda di guadagnare un’ulteriore posizione nella classifica finale e quindi di conquistare 6 punti per il campionato.

Per Tsunoda il fine settimana australiano ha rappresentato un appuntamento caratterizzato da risposte costanti, sia in prova, sia in gara.

Discorso purtroppo diverso per Daniel Ricciardo, dodicesimo al traguardo nel gran premio di casa. L’australiano sta ancora cercando di capire come riuscire ad adattare la vettura al proprio stile di guida e viceversa, soprattutto durante le prove.

” Dopo la frustrazione delle prime due gare, nelle quali non eravamo riusciti a mettere tutto insieme nonostante alcuni segnali positivi, è davvero soddisfacente aver preso punti qui all’Albert Park, dopo tutti gli sforzi fatti in pista, a Bicester e a Faenza” ha spiegato Jody Egginton (Technical Director). “Yuki è stato forte per l’intero weekend e ha guidato in maniera matura e sicura: è stato bello da vedere e sono sicuro che sia molto contento della sua prestazione! Il weekend di Daniel è stato meno semplice, ma ha lavorato a testa bassa e si è impegnato a fondo con i suoi ingegneri per rendere la vettura più adatta alle sue esigenze e gli va dato merito. Anche se il risultato non lo dimostra, ci sono dei buoni segnali di progresso, che mi aspetto di poter iniziare a capitalizzare nei prossimi eventi, con l’obiettivo di portarlo il prima possibile a lottare nella zona centrale della classifica. Guardando ai primi tre eventi, nel complesso, posso affermare che stiamo costruendo una vettura solida e non vedo l’ora di affrontare la prossima fase della stagione. Tenendo conto che il midfield è davvero competitivo, ci concentreremo sul far fruttare ogni aggiornamento e nel puntare a gare pulite come queste per costruire solidi risultati”.