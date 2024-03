Le premesse per una buona domenica c’erano tutte, specialmente dopo una gran partenza di entrambi gli alfieri del Team Gresini MotoGP. Bravi a scattare dall’8ª e 12ª piazza rispettivamente, Marc Marquez e Alex Marquez recuperano subito posizioni nei primissimi metri fino al primo ostacolo di giornata.

Il numero #73 cade dopo pochissimi chilometri, una scivolata senza conseguenze alla curva 5 che però elimina lo spagnolo dalla lotta per i punti in un fine settimana che si era già complicato parecchio ieri causa una “disgraziata” Q2. Per Marc la sorte è praticamente la stessa anche se la dinamica totalmente diversa

A 4 giri dal termine il #93 passa Bagnaia, ma il ritorno dell’italiano nella curva successiva finisce in un contatto che manda al suolo entrambi. Il #93 torna in pista e chiude sedicesimo tagliando il traguardo con un po’ di amaro in bocca: la 4ª piazza sarebbe valsa il secondo posto nella generale