Il Milan Club Faenza si presenta. Giovedì 14 luglio (alle ore 20) al circolo del Rione Rosso, in via Campidori 28, è infatti in programma una serata a tinte rossonere per comunicare a soci, familiari e amici le attività in cantiere per la stagione ormai al via.

Dopo l’affiliazione all’Associazione Italiana Milan Club (Aimc) è ufficiale l’inizio dell’attività del sodalizio e del suo consiglio direttivo la cui composizione sarà resa nota nel corso dell’evento.

Allegria, musica e giropizza con bevanda, con qualche possibile ospite a sorpresa: questo il menù della serata in cui saranno ancora aperte le adesioni al Milan club Faenza.

Prenotazione gradita entro lunedì 11 luglio al bar del Rione Rosso o telefonando al numero 0546 680808.