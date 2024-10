Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 21 Ottobre al 27 Ottobre 2024.

ARIETE:

Questa settimana la tua energia sarà incontenibile, caro Ariete: non riesci a stare fermo e vai dritto per la tua strada. Anche se con qualche piccolo intoppo.

TORO:

I transiti di questa settimana ti imporranno di guardarti un po’ dentro: trova il filo conduttore, ci riuscirai anche se ogni tanto potresti sentirti smarrito.

GEMELLI:

Questa settimana sarà necessario prenderti una pausa, Gemelli: un momento di calma per capire se le decisioni che hai preso sono quelle giuste.

CANCRO:

Ti senti sotto pressione, soprattutto dall’inizio della settimana: a partire dalla seconda metà tutto andrà meglio. Attenzione, però, a non sprecare troppe energie.

LEONE:

Settimana nervosa per te, caro Leone. Sembra che tutto ciò che hai attorno faccia in modo di sfidarti e metterti alla prova: prova a stemperare la tensione.

VERGINE:

Questa settimana, cara Vergine, è dedicata all’introspezione. Analizza le scelte che hai fatto o che devi fare.

BILANCIA:

Se la scorsa settimana ti sentivi energica come non mai, questa ti sentirai in un equilibrio un po’ precario. Potresti sentirti un po’ sotto pressione: molla la presa.

SCORPIONE:

Questa settimana sarai fortemente determinato, anche perché si pareranno davanti ai tuoi occhi diverse sfide. Segui l’intuito.

SAGITTARIO:

Se la prima parte della settimana sarà in salita, sicuramente la seconda metà andrà assolutamente meglio: è il momento di rischiare.

CAPRICORNO:

Tensioni attraverseranno i primi giorni della settimana, ma sarai determinato a fare chiarezza: attenzione a non essere troppo impulsivo.

ACQUARIO:

Caro Acquario, è arrivato il momento di qualche cambiamento. Il Sole in Scorpione ti spingerà verso questa direzione, ma non farti trascinare dalle emozioni troppo forti. Ascolta il tuo intuito con intelligenza.

PESCI:

La vostra sensibilità si amplificherà molto questa settimana, caro Pesci: sarai in grado di cogliere diverse sfumature, anche le più piccole.