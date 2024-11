Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 18 novembre al 24 novembre 2024

ARIETE:

Caro Ariete, questa settimana guardi dritto di fronte a te e non ammetti eccezioni. Non hai intenzione di perderti in chiacchiere e dolcezze.

TORO:

Marte contro ti fa sentire svogliato e spossato, non vorresti proprio alzarti dal divano. Ma purtroppo, caro Toro, ti tocca: accogli ciò che non crea attriti.

GEMELLI:

Mercurio si trova in posizione sfavorevole e potrebbe farti andare in pappa il cervello, ma tu sei temerario e te ne freghi: continua per la tua strada.

CANCRO:

Settimana tosta per te, caro Cancro. Il malumore sarà il tuo migliore amico e ti accompagnerà per sette interi giorni: non fare spazientire chi ti sta accanto.

LEONE:

Marte a favore ti rende super energico e rafforza la tua autostima: sei affascinante, come sempre e anche un po’ di più.

VERGINE:

Se dal tuo punto di vista di senti buona e carina, gli altri probabilmente non ti percepiranno così. Il consiglio è di non forzare troppo la mano nelle conversazioni, potresti essere fraintesa.

BILANCIA:

Venere a sfavore ti rende infastidito per ogni piccola cosa che non va come vorresti. Non fissarti troppo.

SCORPIONE:

Questa settimana un pensiero fisso ti torturerà: la possibilità di essere trasparente, di non contare nulla nella vita degli altri. Non farti paranoie.

SAGITTARIO:

Caro Sagittario, questa settimana avrai tutto sotto controllo, anche ciò che non dipende direttamente da te: sei sveglio ed acuto.

CAPRICORNO:

Il mood della scorsa settimana, fortunatamente, si ripercuote su questa: sei tutto amore e coccole. Condividine un po’!

ACQUARIO:

Una settimana un po’ difficile si apre, caro Aquario. Nonostante la tua positività solita, questa settimana non riesci proprio a trovare lati gioiosi: vuoi solo rintanarti nella tua comfort zone.

PESCI:

Hai il cuore nello zucchero questa settimana, caro Pesci! Sei totalmente concentrato sulle relazioni, amorose e di amicizia. Non farti rovinare l’atmosfera.