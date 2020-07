“E’ stata inaugurata la sede elettorale del candidato Sindaco della sinistra che come slogan parla di nuovo inizio” annuncia il leghista Andrea Liverani.

“In realtà ci è sembrato di vedere i soliti noti. Le stesse persone che hanno guidato Faenza negli ultimi 30 anni, nessun cambiamento, nessun programma” vuole sottolineare Liverani.

“Fra l’altro hanno scelto di incontrare le persone, giustamente in piazza, come centro nevralgico della società, ma non in un ufficio polveroso, pieno di libri e scartoffie come era abitudine nella sinistra, ma in una ex pellicceria di lusso” continua il leghista.

“I tempi sono cambiati, oggi la sinistra governa ancora una parte delle città del paese, ma è una sinistra chic, piena di lusso e lontana dai bisogni dei cittadini che oggi più che mai hanno necessità di arrivare alla fine del mese” afferma sempre Andrea Liverani.

“Credo che solo la Lega possa oggi intercettare le vere esigenze del cittadino – dice Andrea Liverani, consigliere regionale della Lega – Non possiamo pensare di lasciare nuovamente la città alla sinistra deludente ed inconcludente di questi anni dove nulla è stato fatto e, a differenza dei proclami, anche i conti non tornano. Sono sempre gli stessi, spero che i cittadini non si lascino imbrogliare di nuovo.- conclude Liverani”.