Le parole del candidato Isola, riportate dal “Resto del Carlino” sono un’offesa per tutte le candidate e per tutte le donne che si impegnano in politica. Non può il candidato della sinistra fare tali assurde ed offensive dichiarazioni basandosi su chissà quali informazioni che ha avuto.

Parlare di machismo medievale (si ricorda che il machismo è un’esagerata esibizione di virilità che si basa sull’idea che il maschio sia superiore alla femmina) ipotizzando che non vi siano donne nei quadri dirigenti del centro destra è offensivo.

Oggi la nostra lista per Faenza non è ancora stata presentata.

“Non mettiamoci a discutere su questi assurdi retaggi del passato! – scrive il consigliere regionale Andrea Liverani – Se la campagna elettorale del PD e dei suoi amici di sinistra, sarà di diffamare i nostri candidati, prima ancora di conoscerli, vuol dire che non vi sono idee. Significa semplicemente che il programma della sinistra è di mantenere la città nell’oblio e pensare alla spartizione di poltrone in assoluta continuità con il passato. In fondo Isola non è forse stato complice per 10 anni di Malpezzi? Nella nostra coalizione ci sono donne e sono donne piene di carattere e di competenze. – conclude Liverani – il PD pensi ai suoi candidati e ci dica come vuole cambiare Faenza o se vuole, come già ha dimostrato lasciarla in letargo.”