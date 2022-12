Calano i furti in provincia di Ravenna. Sono i dati presentati dalla Prefettura durante la conferenza stampa di fine anno e raccolti dalle forze di polizia nei primi 11 mesi dell’anno. Il riferimento è al 2019, prima della pandemia. Si parla di una diminuzione del 25%. Una diminuzione che sale quasi al 41% per i furti in abitazione, rispetto al 2019, -26% invece rispetto al 2020. Il calo registrato dalle forze dell’ordine però non riguarda solo i furti, ma tutti i reati in generale (-17%).