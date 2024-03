“Il progetto Conciliazione tempi di cura e lavoro: nuove strategie territoriali è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del bando per la presenza paritaria delle donne nella vita economica del territorio, con l’obiettivo di sostenere l’adozione di misure e servizi volti a migliorare la qualità della vita delle dipendenti, in particolare la conciliazione tra vita lavorativa e familiare”, spiega Monica Vodarich, vice presidente di Linea Rosa, referente per il progetto di cui il Centro Antiviolenza di Ravenna, Cervia e Russi è capofila.

L’idea è contribuire ad un cambiamento di prospettiva affinché il tema della conciliazione non sia più declinato come ricerca di soluzioni personali, ma diventi una premessa necessaria per migliorare le condizioni di vita delle lavoratrici nonché per la crescita competitiva della stessa realtà aziendale e dell’intero tessuto economico locale. “Per raggiungere questo risultato però – spiega Vodarich – dobbiamo prima individuare la situazione di partenza e mappare le pratiche di conciliazione ad oggi realizzate, oltre agli ostacoli incontrati in fase di attuazione”.

In questo senso l’invito a tutte le realtà imprenditoriali dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi è di partecipare alla mappatura compilando il questionario disponibile sul sito di Linea Rosa: www.linearosa.it/progetto-er-conciliazione-tempi-di-cura-e-lavoro/

“La molteplicità dei soggetti coinvolti nel progetto sottolinea ancora una volta la forza della rete sul territorio. Linea Rosa verrà infatti affiancata da diversi partner: Comune di Ravenna, Comune di Cervia, Comune di Russi, CNA Ravenna, Confcommercio Provincia di Ravenna, Confartigianato Associazione Provinciale Ravenna, Cooperativa Spiagge Ravenna, Cooperativa Sociale Terra Mia, UIL – Unione Italiana