Domenica 22 settembre, dalle 10:00 alle 19:00, il Quartiere Alberti di Ravenna si trasformerà in un grande spazio di festa e condivisione con l’evento “Quartiere Alberti Ravenna: Facciamo Festa”. Le aree coinvolte includeranno Viale Alberti, Piazza Bernini, Viale Brunelleschi e Via Le Corbusier, che saranno animate da attività per tutte le età.

Per l’occasione, i negozi resteranno aperti e molte attività del quartiere allestiranno postazioni aggiuntive nei sottostrada, che saranno chiusi al traffico per garantire la sicurezza dei partecipanti. A rendere la giornata ancora più speciale, diverse associazioni sportive dilettantistiche si esibiranno in dimostrazioni e attività coinvolgenti, mentre numerose Onlus saranno presenti con gazebi e pesche di beneficenza.

I più piccoli potranno divertirsi con gonfiabili, giochi e laboratori che animeranno l’intera giornata. Tra gli appuntamenti più attesi, torna quest’anno la lotteria legata al tour nelle varie attività commerciali: partecipando con la propria cartella timbrata, sarà possibile concorrere all’estrazione dei premi, prevista per le ore 18:30, con in palio una bicicletta come primo premio.

L’evento, organizzato da Linea Rosa in collaborazione con i commercianti e gli esercenti di Viale Alberti e con il supporto di Riicc Elegance Design, è pensato per essere un’occasione di festa e aggregazione per tutte le famiglie ravennati.