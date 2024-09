“Le parole chiare e inequivocabili del generale Figliuolo riguardo i risarcimenti sui beni mobili pongono definitivamente fine alle ricostruzioni fantasiose dell’ex presidente e dell’aspirante presidente di questa Regione, restituendo giusto valore e dignità all’operato del Governo Meloni ed alla struttura commissariale. Quest’ultima, nuovamente, si è messa a disposizione dei cittadini anche per chiarimenti sui risarcimenti, stante la confusione nuovamente creata da chi invece avrebbe dovuto lavorare unicamente nell’interesse dei territori alluvionati, snellendo le procedure e mettendo a disposizione i tecnici. Alla struttura commissariale e al suo operato ancora una volta va il nostro ringraziamento. Deve invece cessare il modus operandi che privilegia solo la politica e non pone al centro o bisogni delle persone, come è accaduto anche nel caso della alluvione, per mano di chi qui, governa da sempre. Per questo dobbiamo modificare la guida di questa Regione e in questo ci stiamo adoperando.”