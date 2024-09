Domani il Movimento 5 Stelle regionale si riunirà con il candidato alla presidenza della Regione, De Pascale, per consegnare ufficialmente le proposte elaborate e raccolte dai gruppi territoriali presenti in tutta la regione. Si tratta di un momento cruciale per il confronto politico e programmatico, frutto del lavoro collettivo delle diverse realtà locali.

Alla riunione saranno presenti i coordinatori regionali del Movimento, il sen. Marco Croatti, il coordinatore regionale Gabriele Lanzi e la consigliera regionale uscente Silvia Piccinini, che rappresenteranno il lavoro di ascolto e di sintesi svolto nelle ultime settimane.

“Abbiamo raccolto proposte concrete e innovative da tutto il territorio regionale”, afferma Gabriele Lanzi. “Queste idee sono il risultato di un dialogo continuo con i cittadini, che ci hanno indicato chiaramente le loro priorità. Con De Pascale vogliamo portare avanti un confronto costruttivo, mettendo al centro il bene comune e lo sviluppo sostenibile della nostra regione”.

Silvia Piccinini, consigliera regionale uscente, aggiunge: “Il nostro obiettivo è rendere protagonisti i cittadini nelle scelte politiche, e le proposte che presentiamo oggi riflettono le reali esigenze di chi vive quotidianamente il territorio. Siamo certi che, con un lavoro condiviso, riusciremo a dare risposte concrete alle sfide che ci attendono”.

Il sen. Marco Croatti conclude: “da questa terra può partire una grande sfida per un nuova visione anche per tutto il Paese con un progetto progressista, verde, inclusivo, pacifista, diametralmente opposto a quello di una destra inadeguata, incapace, corporativa”.

Questo incontro segna una tappa importante nel percorso di costruzione di un futuro più sostenibile e inclusivo per tutti i cittadini della nostra regione. Il Movimento 5 Stelle è determinato a continuare a lavorare con serietà e trasparenza per portare avanti le battaglie a favore del territorio.