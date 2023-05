“A pochi metri dagli orti comunali di via S.Orsola e dagli orti Auser, sta sorgendo un ripetitore Iliad, altezza prevista circa 30 metri.

Come ortolani e cittadini ci chiediamo perché il Comune ha dato il permesso di costruire questa antenna proprio attaccata agli orti sociali?

Si tratta di luoghi sensibili assiduamente frequentati da anziani, disabili, famiglie con bambini e scolaresche.

Possibile che il Comune non potesse trovare un luogo più appropriato, visto tutto lo spazio disponibile in piena campagna? Davvero era così necessario dare il permesso a 3 metri dal recinto degli orti?

Vorremmo sapere sulla base di quale valutazione ambientale e sanitaria è stato emesso il parere preventivo dell’Arpa e quale sarà la sua potenza, il voltaggio e l’inquinamento elettromagnetico conseguente. Quali controlli si faranno?

L’Associazione ISDE e buona parte della comunità scientifica sottolineano che gli effetti dell’elettromagnetismo ad alta frequenza non sono ancora noti (soprattutto quelli a lungo termine) e proprio per questo si invoca il principio di precauzione, inibendo l’installazione nelle vicinanze di ospedali, scuole, asili, luoghi sensibili. Sono stati documentati anche effetti del 5G sugli insetti impollinatori, tanto utili all’ecosistema degli orti urbani.

Ci sembra grave che il Comune, a conoscenza del progetto già dal giugno 2022, non abbia minimamente coinvolto o informato il centro sociale, l’Auser, gli ortolani e le scuole che hanno orti didattici nella zona.

Abbiamo appreso del fatto a lavori iniziati e abbiamo dovuto chiedere agli operai già al lavoro cosa stessero facendo!

Questa è la trasparenza e la partecipazione di cui si fregia il Comune di Faenza?

Sicuramente se lo avessimo saputo prima forse avremmo avuto più tempo e strumenti (anche legali) per fermare questa installazione. Ora stiamo davvero lottando in modo impari.

Chiediamo quindi di poter visionare il parere Arpae, il piano di localizzazione degli impianti redatto dal Comune e se l’impianto autorizzato è in linea con i contenuti del piano comunale.

Facciamo subito notare che nel cartello di cantiere e nei fogli allegati, ci sono parecchie incongruenze:

• la via segnata è Monte di Pietà 2 e non via S.Orsola, strada da cui parte l’accesso al cantiere;

• c’è scritto testualmente “installazione di Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile di Iliad su struttura esistente”. Ma abbiamo visto con i nostri occhi perforare il terreno fertile e scavare la fondamenta.

• Nella parte relativa alla sicurezza del cantiere, si dichiara che “non ci sono interferenza a meno di 30 metri (ed: linee elettriche, scuole…)”. Ma ci sono gli orti sociali con le sue “capanne”, a meno di 4 metri! Non sono considerate interferenze?

Sappiamo che anche il centro sociale Corbari ha espresso direttamente al Comune le sue preoccupazioni e il disappunto per non essere stato informato preventivamente, e sta aspettando una risposta.

Siamo determinati ad approfondire ed eventualmente agire per vie legali per bloccarne l’attivazione.

Ci chiediamo infine con amarezza quale sarà il futuro di questi orti, forse in molti se ne andranno e pochi vorranno venire a coltivare un orto “bio”, e passare momenti di relax, proprio sotto una gigantesca antenna.

Questa lettera è stata sottoscritta da ortolani e frequentatori degli orti sociali Auser e degli orti comunali in via s.Orsola. La raccolta di firme va avanti, scrivere a faenzaecologica@gmail.com

Linda Maggiori Giandomenico Marchi Ruscelli Gabriella Visani Mara Giovanni Angeli Mongardi Giulio Michela Rambaldi Roberto Fabbri Paola Nuovo Gómez Tampieri Maurilio Ferhati lulezim Ferhati Fatbardha Bruno Manaresi Graziella Babini Manuele Manaresi Silvia Manaresi Stefania Pozzi Marta Costa Luca Zaccaroni Ossani Franco Isacco Vassura Maurizio Degli Esposti Fiorani Cristina Zahan Mihaela Visani Michela Dalla pianta Alvaro Zama Maria Lidia Pisano Mariangela Melandri Mongardi Monia Fabio Galeotti Silvia Tamburini Marina Leoni Giovanni Sartori Vittorio Benini Germana Repoli Mongardi Giovanni Porru Paola Renato Battaglino Laura Banzola Marina Battaglino Luca Battaglino Mollica Michelina Giuseppa taravella Antonio Maldera Carmine Savino