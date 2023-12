Il Faenza Calcio affida la porta a Riccardo Ruffilli, forlivese, 36 anni, da due stagioni in forza al Pianta Forlì, ma con una lunga e significativa carriera anche in serie D.

La scelta di Ruffilli di accettare la proposta del Faenza è legata alla volontà di dare un contributo alla società manfreda per l’obiettivo stagionale.

“Non potevo non prendere in considerazione la chiamata del Faenza che per storia e blasone, merita di stare in categorie più alte. Avverto che le responsabilità sono alte anche perchè quando una società ti chiama le pressioni ci sono. Questa è una motivazione in più per rinnovare le mie ambizioni di lottare per il vertice”.

Ruffilli sarà chiamato a trasmettere la sua esperienza al giovane portiere Fabbri, molto impiegato in questa prima parte del campionato, e titolare della Under 19 con accanto l’altro estremo Bertini.

Al preparatore dei portieri Edmondo Santarelli il compito di coordinare il rinnovato gruppo.

Riccardo Ruffilli, nato il 28 novembre 1987 a Forlì, dove risiede, ha iniziato nella Pianta, poi è cresciuto nelle giovanili del Cesena fino alla Primavera arrivando alle soglie della Prima Squadra, allora tra C e B. Poi due stagioni al Mezzolara in D, quindi sei anni e mezzo all’Argentana vincendo il campionato di Promozione e con presenza stabile in Eccellenza. Stessa categoria a Meldola, a Castrocaro e al Del Duca. Poi il rientro nella sua città in Prima Categoria al Pianta per motivi lavorativi e familiari, con l’obiettivo comunque di poter competere per vincere. Cosa che è accaduta con due finali play off però perse.