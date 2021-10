La Giunta regionale ha approvato lo scorso 19 ottobre un nuovo progetto di legge che punta sulla multifunzionalità delle imprese agricole. L’iniziativa, presentata dalla vicepresidente Elly Schlein e dall’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, è quella di valorizzare le fattorie del territorio come luoghi in grado di favorire il benessere psico-fisico delle persone, una corretta educazione ambientale e alimentare e offrire nuove opportunità per le persone più fragili.