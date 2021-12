Il secondo quarto è fatale alle manfrede che perdono a Campobasso la prima delle due trasferte consecutive di fine anno. Nel finale infortunio per Policari alla spalla, le sue condizione verranno valutate nei prossimi giorni.

Prossima sfida a San Martino di Lupari domenica 26 gennaio.

Quintetto Faenza: Cupido, Davis, Policari, Morsiani, Pallas

Quintetto Campobasso: Trimboli, Premasunac, Chagas, Parks, Gray

L’E-Work in cerca di continuità scende in campo sul parquet della Molisana Arena per l’11a giornata di campionato contro Campobasso, una delle rivelazione di alta classifica di quest’anno.

I primi due della gara sono di Faenza con Morsiani, una delle migliori nelle ultime sfide dell’E-Work dopo il problema alla schiena di inizio stagione. La gara inizia subito a farsi fisica con Campobasso che prova ad aumentare il tasso fisico e l’E-Work deve subito reggere alla forza delle molisane che si portano sul 10 a 6 a metà gara facendo spendere il primo timeout a coach Ballardini.

Porcu e Lllorente uscendo dalla panchina provano ad aumentare la marcia offensiva delle manfrede. Campobasso trascinata da secondi possessi offensivi mantiene due possessi di vantaggio sulla sfida. Llorente segna ancora, ottimo primo quarto per lei e Faenza riesce ad accorciare nel finale col 2/2 di Policari dalla lunetta ma Togliani allo scadere riporta a +3 le rossoblu.

La forza di Campobasso nell’area pitturata è stata una delle chiavi del vantaggio delle molisane (13 rimbalzi catturati), Faenza deve riuscire a colmare questo divario per poter impensierire le avversarie.

Mini break di 4-0 per le padroni di casa per iniziare il quarto, Catello replica subito e il quarto inizia a prendere vita. A metà quarto è +13 per Campobasso con Faenza che fatica a prendere ritmo offensivo, solo due punti segnati nei secondi 10 di gioco.

Pallas chiude il break e Davis con un giocata col fallo provano a dare spinta all’attacco bianconero.

La bomba e fallo di Parks fa male alle manfrede che si rivedono ricacciate a -13 con una singola giocata.

E’ un quarto tutto molisano (29-8), Faenza sprofonda a -24.

Si chiude il primo tempo sul 47 a 23 per Campobasso.

Faenza esce con la faccia cattiva nel secondo tempo con un parziale immediato di 4-0 portandosi sul -20.

L’E-Work ha un’intensità totalmente diversa e ritorna sul -16 tentando di ricucire il divario con le molisane.

Quinonez allo scadere dei 24 punisce nuovamente Faenza ma le manfrede hanno una marcia in più in questo quarto e il parziale dice 19-8.

Campobasso si affida nuovamente al tiro a tre con Chagas e chiude il terzo parziale con un break che le fa riportare a +21.

Faenza prova a non mollare e con un 12-3 torna a -12. Purtroppo infortunio alla spalla per Policari, costretta a tornare anzitempo negli spogliatoi.

Faenza sbaglia due tentativi di tornare sotto la doppia cifra e a 3 e mezzo dalla fine sono sempre 12 le lunghezze di svantaggio.

Quinonez chiude la partita con due giocate da due punti.

Vince Campobasso 72-62.

Tabellino Faenza: Schwienbacher 5, Pallas 13, Morsiani 9, Cupido 1, Policari 2, Davis 14, Cappellotto 0, Manzotti 0, Llorente 7, Castello 9, Porcu 2

Tabellino Campobasso: Del Sole 0, Togliani 2, Premasunac 10, Trimboli 9, Quinonez 16, Chagas 5, Nicolodi 4, Gray 7, Amatori NE, Parks 19, Egwoh NE.