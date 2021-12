Raggisolaris Faenza 101

The Supporter Jesi 81

(23-19; 49-42; 76-60)

FAENZA: Bianchi, Siberna 8, Vico 23, Ballabio 13, Poggi 19, Reale 8, Morara 6, Petrucci 13, Ugolini 5, Aromando 6, Cortecchia, Rosetti. All.: Garelli

JESI: Ferraro 19, Gay 11, Cocco, Memed ne, Gloria 23, Fioravanti 2, Rocchi 12, Moretti ne, Valentini 7, Ginesi, Magrini 7. All.: Francioni

ARBITRI: Agnese e Manganiello



Il 2021 dei Raggisolaris non poteva terminare in maniera migliore. Coach Garelli vince al suo debutto con un rotondo 101-81 e nel finale di gara c’è spazio per l’esordio in serie B dei giovani Bianchi, Cortecchia e Rosetti. Il successo con Jesi arriva grazie alla forza del collettivo, che mette in risalto tutte le doti offensive dei giocatori, permettendo loro di superare quota 100 punti segnati, traguardo poche volte raggiunto dai faentini nella loro storia. Il campionato di serie B si ferma per le festività natalizie e riprenderà l’8 gennaio, quando i Raggisolaris saranno di scena ad Ozzano.

Il primo quarto è all’insegna dell’equilibrio e dei tiri liberi (17 sono quelli avuti da Faenza e 9 da Jesi) poi i Raggisolaris provano a piazzare la prima fuga. Il gioco in attacco è fluido e i terminali offensivi diventano Poggi e Vico bravi a segnare i canestri del 34-19, vantaggio che consente ai faentini di prendere l’inerzia. Jesi però reagisce e con un break di 12-4 a ridosso dell’intervallo ricuce il gap fino al 42-49 dell’intervallo.

Negli spogliatoi i Raggisolaris capiscono che devono mettere in campo ancora più grinta e determinazione e al rientro in campo la musica cambia. Il gioco in transizione mette a proprio agio Ballabio che segna subito sette punti consecutivi, mentre sotto canestro Morara prende il testimone di un ottimo Poggi (16 punti per lui nel primo tempo) facendosi valere soprattutto in difesa. Il vantaggio ritorna ben presto ben oltre la doppia cifra e dopo la rimonta di Jesi fino al 54-61, sale in cattedra Vico. I suoi punti e il gioco corale permettono di piazzare l’allungo decisivo e dopo aver toccato il 76-57 si arriva all’ultima pausa sul 76-60 per Faenza. Il colpo del ko lo firma Ugolini (86-63) rendendo in discesa gli ultimi minuti di gara.