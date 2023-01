Arriva dal Green Basket Palermo il nuovo giocatore dei Blacks. Alla corte di coach Garelli è approdato Francesco Morciano, ala\pivot di 200 cm con una lunga esperienza nel campionato di serie B, che debutterà con la maglia dei Raggisolaris lunedì nel match casalingo contro Ozzano. Atleta con un buon tiro da fuori e bravo a destreggiarsi a rimbalzo, Morciano è anche abile nell’uno contro uno, avendo quindi tutte le caratteristiche per integrarsi al meglio nel gruppo faentino. Con la maglia di Palermo stava viaggiando a 12.9 punti e 6.3 rimbalzi di media. È inoltre il miglior tiratore di liberi di tutta la serie B con il 95% (52/55).

Nato a Brindisi il 29 ottobre 1996, Morciano inizia a giocare a pallacanestro nel New Basket Brindisi dove compie tutto il percorso dal minibasket fino all’A1, segnando 3 punti contro Pesaro all’esordio nella massima serie. Nella stagione 2015/16 si trasferisce ad Agrigento in A2 e in quella successiva scende in B a Monteroni. Nel 2017/18 è a Fidenza nella C Gold dell’Emilia Romagna poi veste i colori di San Miniato dal 2018 al 2020 in B. Sempre nel terzo campionato nazionale milita a Catanzaro (2020/21) poi passa a Sala Consilina nella C Gold campana, contribuendo in maniera determinante alla promozione in B della scorso giugno. In estate passa al Green Basket Palermo e da oggi è un giocatore dei Blacks.

“Al Green Basket ci sono problemi societari – afferma Morciano – e mi stavo guardando intorno da qualche settimana e quando è arrivata la proposta dei Raggisolaris ho subito accettato. Faenza è una piazza storica che vive di pallacanestro e sarà davvero stimolante giocare in un simile ambiente. Non ho mai affrontato i Raggisolaris da avversario, ma conosco bene questa realtà seguendo il percorso che ha fatto in questi ultimi anni”.

Cosa ti aspetti dalla tua nuova avventura cestistica?

“Voglio migliorare giorno dopo giorno e sicuramente al fianco di giocatori esperti avrò la possibilità di farlo. Cercherò di dare il mio contributo mettendomi al servizio dei compagni per far vincere più partite possibile. Faenza è un ambiente vincente e sono davvero stimolato e orgoglioso di poterne far parte”.

Quali sono le tue caratteristiche?

“Posso giocare da ala grande e da centro e sono il classico giocatore che mette energia e che non molla mai. Mi piace molto tirare da fuori, giocare in post basso, attaccare il canestro e catturare rimbalzi, ma il mio primo pensiero è di essere funzionale al gioco e alle dinamiche della squadra”.