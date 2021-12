Dopo tanti tentativi, il Faenza trova lo spiraglio giusto con Riviello e ha la meglio di misura sul Fosso Ghiaia.

Risultato speculare a quello della gara di andata, che rende giustizia alla squadra biancoazzurra di Nevio Valdifiori che ha attaccato per quasi tutta la partita trovandosi di fronte l’avversario in maglia rosa ben schierato dall’ex Fulvio Assirelli, e difficile da scardinare.

Pronti via e il Faenza va vicino al gol con Pietro Lanzoni che dal limite dell’area scocca una bordata indirizzata all’incrocio dei pali dove vola Menghi a deviare il pallone in corner. Il Faenza, faticando a entrare in area per l’opposizione della difesa del Fosso Ghiaia, ci prova dalla distanza: facile la parata di Menghi su un debole tiro di Giacomo Lanzoni, più complicata sulla saetta di Pietro Lanzoni che lo impegna a terra.

Nel secondo tempo, il tema non cambia con i biancoazzurri sempre alla ricerca del gol, e i rosa a difendersi, anche se via via con maggiore difficoltà. Pietro Lanzoni colpisce l’esterno della rete dopo combinazione con Giacomo che poi si vede respingere ancora da Menghi una bella conclusione a mezz’altezza. L’esperto portiere del Fosso Ghiaia si supera poi intercettando di piede in caduta un tiro a colpo sicuro di Alessandro Albonetti. L’allenatore Valdifiori fa entrare Riviello e l’attaccante si procura subito un calcio di punizione dal limite che Manaresi indirizza a rete trovando ancora Menghi a sfiorare il pallone. Il gol è però in arrivo: Giacomo Lanzoni inventa una splendida verticalizzazione per Riviello altrettanto bravo a inserirsi e a battere in uscita Menghi. 1-0.

L’ex Diego Franceschini salva con un intervento tempestivo su Galatanu pronto a battere a rete, poi per fallo di reazione non chiaro il goleador Riviello viene espulso e il Faenza rimane in inferiorità numerica per gli ultimi minuti, ma non soffre, anzi. Il neo entrato Betti supera Trovato in dribbling e viene atterrato in area. L’arbitro assegna il calcio di rigore che però Giacomo Lanzoni non realizza, facendosi intercettare da Menghi il pallone calciato debolmente.

E’ l’ultimo episodio di un match che porta il Faenza al quarto posto, a ridosso delle tre battistrada, prima della sosta di fine anno. Il ritorno in campo il 9 gennaio in casa della capolista Comacchiese



Faenza: Ravagli, F. Lanzoni, A. Albonetti, Gabrielli, Venturelli, Manaresi, Bertoni, Costa, Bagnolini (34’ st Riviello), G. Lanzoni, P. Lanzoni (25’ st A. Galatanu, 40’ st Betti). A disposizione: Tassinari, Karaj, N. Albonetti, De Marco, Conti, Savorani. All.: Valdifiori

Fosso Ghiaia: Menghi, Spighi, Cavallari, L. Franceschini, D. Franceschini (42’ st Taroni), Morini, Benini (25’ st Ercolani), Dell’Anno (35’ st Fabbri), Bottini, Trovato, Fagnocchi. A disposizione: Berardi, Ceroni, Feltre, Casadei, Babbi, Caon. All.: Assirelli

Arbitro: Cacchi di Cesena – assistenti: Tola e Gioacchini di Cesena

Rete: 36’ st Riviello

Note

Espulso: Riviello (Fa); ammoniti: F. Lanzoni (Fa); Spighi, L. Franceschini, Dell’Anno, Taroni, Assirelli all. (Fg)

Angoli: 5-1

Recupero: 0’- 4’