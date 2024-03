Come di consuetudine, anche quest’anno, i Nonni del Centro Sociale La Quercia APS hanno pensato, in occasione della Pasqua, ai bambini e alle bambine ospiti delle case rifugio del Centro Antiviolenza Linea Rosa.

Le volontarie dell’associazione hanno ritirato nel pomeriggio di oggi le uova di cioccolato destinate ai bambini e alle bambine che in questo momento della loro vita, insieme alle madri, vivono un momento difficile e sono ospiti delle case rifugio gestite dall’associazione a causa delle violenze familiari subite.

“Accogliamo sempre con piacere ogni tipo di dimostrazione di solidarietà verso il nostro Centro Antiviolenza. In questo periodo, ogni donazione, grande o piccola che sia, è un prezioso contributo che consentirà alle nostre ospiti e ai loro figli e alle loro figlie di trascorrere, per quanto possibile, una Pasqua un po’ più serena con momenti di svago e di normalità”. Con queste parole la presidente di Linea Rosa Alessandra Bagnara ha ringraziato Il Centro Sociale La Quercia per la donazione.

Commenta così l’assessora Annagiulia Randi presente alla consegna delle uova di Pasqua: “L’amministrazione desidera esprimere la sua gratitudine alla presidente e ai volontari e alle volontarie de La Quercia per la loro generosità nei confronti dei bambini e delle bambine ospiti delle case rifugio di Linea Rosa che, in particolare durante questo periodo dell’anno, necessitano di momenti di gioia come quello regalato dall’apertura dell’uovo di Pasqua”.

“Come ogni Pasqua da quasi un decennio rinnoviamo il nostro speciale dolce augurio di pace e serenità – conclude Patrizia Berardi, presidente dell’associazione La Quercia -. Oltre a Linea Rosa, il nostro pensiero pasquale va anche ai piccoli ospiti e alle piccole ospiti dell’Associazione Terzo Mondo. In totale abbiamo distribuito 175 uova che speriamo possano donare 175 sorrisi”.